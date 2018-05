Festa della mamma: eventi in Italia

È partito il conto alla rovescia per la festa della mamma. Domenica 13 maggio saranno molti gli eventi previsti in Italia per omaggiare la figura della madre e della maternità: dalle piazze ai parchi alle mostre fotografiche e altro ancora. Ecco quelli previsti nelle principali città italiane.

Le piazze italiane si tingono di rosa con l’Azalea della Ricerca

In occasione della festa della mamma l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) torna in 3.700 piazze italiane con l’Azalea della Ricerca. Il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili si potrà regalare alle proprie mamme facendo una donazione agli oltre ventimila volontari dell’AIRC. Insieme alla pianta verrà consegnata una guida dedicata alla salute in rosa. Per trovare la piazza più vicina: www.lafestadellamamma.it.

Festa della mamma e Kid Pass Day 2018

La festa della mamma cadrà nel fine settimana del Kid Pass Day 2018: due giorni in cui musei, teatri e parchi d’Italia apriranno le porte alle famiglie con numerose attività dedicate ai bambini da 0 a 12 anni. A Roma porte aperte al museo del videogioco mentre a Torino ci si potrà calare nei panni del doppiatore o partecipare ad una caccia la tesoro alla Basilica di Superga. A Firenze previsti laboratori nei musei ed escursioni per scoprire la città e i dintorni e a Milano si potrà partecipare al ‘F.A.M.I.L.Y. Festival Timgates’ in Piazza Città di Lombardia. Per saperne di più: www.kidpass.it

Roma: festa della mamma al Bioparco e mostra fotografica alla Galleria Sordi

Perché non portare la mamma tra giraffe, leoni, orsi ed elefanti? Al Bioparco di Roma, in occasione della festa della mamma, ci sarà una visita guidata tra gli animali al fine di scoprire le caratteristiche di ogni specie presente e soprattutto il legame tra la mamma e il cucciolo. Saranno attivi anche laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare un ricordo speciale. Il biglietto delle mamme sarà ridotto. Per saperne di più: Bioparco di Roma.

Alla Galleria Alberti Sordi, nel cuore di Roma, la festa della mamma sarà celebrata con una mostra fotografica dell’UNICEF. Saranno esposti gli scatti della fotografa olandese lvy Njiokiktjien per il tema “Ogni bambino è VITA”. Immagini che raccontano le storie di madri e figli nei primi momenti di vita nei Paesi di tre diversi continenti: Perù, Bangladesh, Mongolia e Mali.

(Foto: Negozio Galletti Pontedera)