Festa dell’Epifania a Roma: ecco gli eventi in programma

L’Epifania tutte le feste porta via! È con la festa dell’Epifania che si chiudono le festività iniziate con il Natale. Sono molti gli eventi in calendario a Roma in questo fine settimana. Dal classico giro a Piazza Navona, tra bancarelle e befane, a manifestazioni di quartiere e mostre. Ecco la rassegna dei principali eventi previsti per il sei gennaio 2018.

Le befane di piazza Navona. Nella suggestiva e storica cornice di Piazza Navona anche quest’anno scenderanno con le loro scope le befane, tra bancarelle e passanti, per stupire grandi e soprattutto i più piccini.

La Città dell’Altra Economia si trasformerà nel “Villaggio dell’altro natale” spazio… alla Befana! Il 6 gennaio una grande festa della Befana alla Città dell’Altra Economia con laboratori, spettacoli e l’arrivo della Befana con dolciumi per tutti i bambini e le bambine dalle ore 11.00 alle ore 19:00.

La Befana a due passi… dai binari di Roma Termini. Nella piazza del Mercato Centrale il 5 e 6 gennaio sarà allestito un temporary dedicato alla Befana. I più piccoli troveranno calze, dolciumi e tante caramelle.

Mostre per grandi e bambini. Il giorno della Befana è possibile anche perdersi tra le tante mostre allestite a Roma: da quella dedicata a Monet, tra i fondatori dell’Impressionismo francese, a quella dedicata al maestro Pablo Picasso e ancora le “bizzarrie” di Arcimboldo e il maestro Hokusai. Gli appassionati di anatomia potranno visitare al Guido Reni District i corpi plastinati di Real Bodies, le navicelle spaziali di Cosmos Discovery e i dinosauri di Dinosaur Invasion. Passeggiate tra lo spazio e i dinosauri che piaceranno non poco ai bambini, chiamati a cimentarsi tra ere geologiche e i laboratori di Scientopolis.

Per prendere nota di tutti gli eventi, anche quelli organizzati fuori la capitale, visitare il sito www.060608.it

(Foto: Pinterest)