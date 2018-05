FIFA 18: EA annuncia World Cup Russia. Italia presente

FIFA 18 World Cup Russia: disponibile per tutte le console. Gli appassionati di titoli sportivi potranno gioire: il prossimo 29 maggio uscirà un aggiornamento gratuito. Permetterà a tutti i possessori di FIFA 18 di scaricare World Cup Russia 2018.

FIFA 18: arriva World Cup Russia

Importante novità per gli appassionati di Fifa 18. In questa versione il giocatore potrà scegliere la sua nazione preferita e disputare sulla propria console tutte le fasi del torneo calcistico più famoso del pianeta.

FIFA 18 World Cup Russia è un appuntamento imprescindibile per gli amanti del calcio. Questo perché gli elementi disponibili, calciatori, stadi e divise, sono stati aggiornati all’imminente Mondiale. Si potranno scegliere trentadue nazioni e intraprendere il torneo dall’inizio e fino alla sua fase finale, scegliendo la formazione da utilizzare il campo e quali giocatori schierare.

Presente l’Italia

Tra le squadre a disposizione ci sarà anche l’Italia che, nonostante non sia riuscita a qualificarsi per i Mondiali del 2018, sarà presente in questo titolo. Due le modalità di gioco: Torneo Online e Amichevole. Nel primo caso si potrà intraprendere la competizione scegliendo gli avversari in rete e batterli per conquistare la finale di Mosca. Nel secondo, invece, la classica amichevole consentirà al videogiocatore di confrontarsi, sempre online, in sfide singole con avversari provenienti da ogni parte del mondo.

Un modo creato ad hoc per innalzare la longevità e che Electronic Arts ha ben pensato di inserire. Naturalmente in World Cup Russia 2018 si giocherà anche offline e, selezionando la propria squadra, si potranno vivere le emozioni di una vera partita affrontando il computer.

Disponibilità

FIFA World Cup Russia 2018 sarà disponibile non solo per Playstation 4 e Xbox One, ma anche per PC e Nintendo Switch. Dal 6 giugno ci sarà una versione dell’aggiornamento pure per Fifa Mobile e si potrà scaricare per un periodo di tempo limitato che sarà comunicato prossimamente.

E mentre in rete escono le immagini del nuovo Pro Evolution Soccer 2019 l’eterna sfida tra Konami ed Electronic Arts continua. Negli ultimi anni la serie FIFA, da punto di vista del gameplay, sembra avere una marcia in più rispetto alla sua avversaria, soprattutto per le licenze utilizzate, con Cristiano Ronaldo che, da tempo, ha abbracciato la “causa” EA.

Konami intende recuperare il terreno perduto e lo farà sfruttando il Fox Engine, motore grafico che sarà completamente rinnovato. Ma la serie FIFA sembra intenzionata a sfruttare la contemporaneità di un evento come il prossimo Mondiale per solleticare le attenzioni del videogiocatore. E Fifa 18 si arricchisce anche con World Cup Russia 2018. Il gioco ha tutte le carte in regola per diventare il titolo più scaricato dell’estate.