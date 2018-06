Fortnite Stagione 4: la guida

Fortnite Stagione 4: guida su come prendere i poster. Sviluppato da Epic Games, Fortnite è un videogioco digitale giunto alla sua quarta stagione.

Fortnite Stagione 4: l’attesa

Fortnite Stagione 4 è un titolo che, in pochi mesi, ha catturato l’attenzione dei fans. Lo ha fatto grazie alla sua ambientazione post apocalittica e per la vasta gamma di sfide che propone ogni settimana al videogiocatore.

L’ultima missione che i ragazzi di Epic Games hanno pubblicato per Fortnite Stagione 4 è incentrata sulla ricerca di sette poster presenti in diversi punti della mappa. Si tratta di una sfida che consente di ottenere il famigerato costume Omega e che servirà per aumentare il livello ma anche il prestigio del proprio personaggio di gioco.

L’obiettivo principale è quello di imbrattare i sette poster, diventando quindi una sorta di graffitari che sfidano la legge e che, a dispetto del pericolo, amano lasciare la propria firma sui muri. Prima di dedicarsi alla sfida di questa settimana bisogna procurarsi un Pass battaglia di livello tre, che si può ottenere portando a termine qualche piccola missione secondaria.

Altri obiettivi

Una volta ottenuto questo Pass si potrà accedere alla bomboletta spray, un oggetto che diventa fondamentale per il tipo di missione da svolgere. Ci vogliono almeno sette poster da imbrattare per ottenere il costume Omega, ed essi si trovano un po’ ovunque. Uno dei più semplici si può scovare in una cassa situata nel lago Sponde del Saccheggio, mentre un altro si trova dentro il tunnel di Tomato Town.

Quelle che citiamo sono tutte locazioni presenti nel gioco e che fanno parte del mondo Fortnite. Un altro poster è nascosto su una parete vicino a un grosso container nella parte settentrionale di Corso Commercio, mentre un quarto si può scovare in un edificio di Crocevia del Ciarpame e un quinto nella prigione di Putrido Pantano.

Il sesto si trova sotto una scala di servizio che conduce ai Pinnacoli Pendenti, mentre il settimo è nascosto in un motel distrutto nella zona degli Acri Anarchici. Come già detto, i poster sono più di sette, ma quelli che abbiamo elencato possono bastare per sbloccare il costume Omega. Il giocatore perfezionista potrà comunque cercare tutti gli altri, in modo da prolungare la longevità del titolo.

Molte sfide

Fortnite Stagione 4 propone moltissime sfide interessanti tutte ancora disponibili. Nella modalità Battaglia Reale, inoltre, si può scegliere una vasta gamma di obiettivi da completare per riuscire ad aumentare il proprio punteggio. Quella dei poster servirà per potenziare i costumi Carburo e il citato Omega, che è senza dubbio uno dei più ambiti all’interno del gioco.