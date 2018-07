Fortnite Stagione 5, tutte le novità

Fortnite Stagione 5, presto disponibile, ricco di novità e capace di esaltare la modalità ‘Battaglia Reale’ del gioco.

Fortnite Stagione 5 le novità

Sta per ripartire con molte novità la ‘battaglia reale’ di Fortnite Stagione 5. Si tratta di uno dei videogiochi di maggior successo dell’ultimo periodo. Molti videogiocatori si sono divertiti con le precedenti versioni, come nel caso della Stagione 4. Tuttavia, il quinto capitolo promette davvero scintille. Epic Games, la software house sviluppatrice del gioco, è ben consapevole di come la modalità ‘Royal Battle’ abbia sancito il successo del prodotto. E per la versione 5.0 di Fortnite sarà ancora una volta questo il fiore all’occhiello per quelli che sono ormai i moltissimi appassionati del gioco.

Ma quali sono le novità principali di Fortnite 5.0? Innanzitutto la nuova versione del gioco sarà immediatamente disponibile per console e dispositivi Apple con sistema

operativo iOS. Mentre la versione Android sarà rilasciata in un secondo momento. Quindi, va sottolineato come saranno presentati nuovi mezzi e veicoli disponibili per il giocatore, come ad esempio il Kart da Off-Road.

E nel contempo anche nuove modalità di gioco, come la modalità ‘Sfida l’Orda’, disponibile in quello che è stato nominato come l’evento ‘Road Trip’. Quinta stagione con ben cento livelli da superare e altrettante ricompense da ricevere. Epic Games alza il tono della sfida puntando a coinvolgere anche gli appassionati più incalliti di Fortnite.

Altre novità

Per chi si stesse chiedendo quali fossero le principali novità nelle modalità di gioco, la ‘Battaglia Reale’ si arricchisce della possibilità di radunare la propria squadra. E anche di giocare in singergia con altre proprio nella nuova modalità ‘Sfida l’Orda’. Con le armi ad Avancarica, altra novità introdotta in questo quinto capitolo, ci sarà invece la possibilità di respingere i nemici con maggiore efficacia. E soprattutto il ritmo di gioco in battaglia diventerà ancora più veloce e frenetico.

Ci saranno novità importanti anche nell’interfaccia del gioco. Infatti, sarà sempre segnalato il numero di proiettili rimanenti nei propri fucili. Ed anche per chi usa la console ci sarà la possibilità di utilizzare i menu a scorrimento tramite i controller. Imoltre, ci si potrà unire ai gruppi automaticamente una volta ricevuta la richiesta, senza dover usare il menu di ricerca.

In poche parole, un grande gioco

Insomma, Epic Games sembra aver voluto compiere un nuovo importante passo avanti sul piano della giocabilità, sfruttando proprio il successo della ‘Royal Battle’. Fortnite Stagione 5 sarà un vero scontro tutti contro tutti, ricco di novità. Ma teso soprattutto a sfruttare e migliorare i punti di forza dei precedenti capitoli.