God of War. Guida, trucchi e consigli

Armi, potenziamenti e oggetti per God of War. Sono tutti i segreti del mondo di Kratos che vi entusiasmeranno durante il gioco.

God of War: aiuti per voi

God of War è divenuta una delle saghe videoludiche più importanti degli ultimi anni. Sta riscontrando un grande successo presso i più giovani. Su PlayStation 4, nel 2018, è uscito l’ultimo capitolo sviluppato da SIE Santa Monica Studio. Si tratta di un’avventura davvero complessa, ambientata in un mondo ricco di segreti che andremo a scoprire in questa guida.

Il protagonista del gioco è il gigantesco Kratos. E’ un personaggio semidivino, abile nella lotta e nell’utilizzo delle armi, tra cui la Leviatano. Quest’ultima è un’ascia che si può potenziare grazie alle mitiche Fiamme Ghiacciate, che si ottengono dopo aver sconfitto i boss. Usandole si può consentire alla Leviatano di raggiungere il livello 6 e diventare ancora più letale.

In un titolo vasto come God of War bisogna esplorare interi reami, foreste, templi, boschi e montagne. Un mondo variegato che si può controllare con la mappa di gioco. Utilizzandola bene, consente al giocatore di scoprire oggetti chiave e locazioni specifiche. Ad esempio i classici Forzieri Leggendari compaiono sullo schermo con una colorazione dorata e, al suo interno, si possono scoprire potenziamenti per le armi e codici segreti da utilizzare in alcune apposite sessioni.

Vari aiuti

Il mondo di Midgard è immenso e, in questa nuova avventura, Kratos non sarà solo. Insieme a lui agirà suo figlio Atreus, a tutti gli effetti un vero e proprio co-protagonista. In God of War è molto importante gestire entrambi e controllare la loro evoluzione potenziando di volta in volta i rispettivi equipaggiamenti.

Per esempio l’oculatezza con cui si sceglie un’armatura può consentire a Kratos di superare un determinato scontro. Pur essendo un action game di stampo classico God of War non è incentrato solo sui combattimenti, ma occorre usare sempre una strategia specifica per non soccombere.

Nemici e sfide

Tra i nemici presenti ci sono i temibilissimi Viandanti, con le loro armature in acciaio. Dislocati in diversi punti dei nove regni di Midgard, per riuscire a sconfiggerli bisogna utilizzare un’apposita tattica. Si potrà fare sortendo degli attacchi rapidi ma eseguiti con lungimiranza, in modo da aumentare la barra della “Rabbia” di Kratos. Una volta che questa si è riempita, il nostro eroe potrà scatenarsi, distruggere l’armatura dei Viandanti. E, di conseguenza, colpire le loro parti vulnerabili.

In questo gioco ci sono tanti collezionabili che ne aumentano la longevità. Tra tutti gli Artefatti. Questi oggetti sono nascosti ovunque ma si possono vendere per ottenere soldi da utilizzare per comprare preziosi manufatti. Insomma, God of War è un titolo immenso, ricco di segreti e di avventure che gli appassionati non possono lasciarsi scappare.

[Foto:www.gamespot.com]