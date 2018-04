God of War su Playstation 4, torna la saga

Il nuovo capitolo di God of War su Playstation 4 è in uscita. Quella di God of War è una serie videoludica di successo che ha esordito nel 2005 e che è giunta all’ottavo capitolo (il quarto su console Sony e gli altri su dispositivi portatili).

God of War in esclusiva su Playstation 4

Il nuovo episodio della saga God of War su Playstation 4 è in uscita oggi, 20 aprile, dopo aver ottenuto recensioni favorevoli. Si appresta a entrare nel cuore di tutti i videogiocatori.

Sviluppato da SIE Santa Monica Studio, God of War presenta diverse novità legate soprattutto all’ambiente temporale in cui si svolgono le avventure di Kronos, il protagonista della serie. Se nella precedente trilogia, uscita sempre in esclusiva su console Sony, lo sfondo storico era quello greco della guerra tra Sparta e Atene, gli autori di questo nuovo capitolo hanno voluto inserire il loro eroe in un contesto molto diverso: quello della mitologia Norrena.

Diverse novità

God of War su Playstation 4 offre anche diverse novità che potranno di certo interessare il videogiocatore. Oltre al cambio di ambientazione storica, ci sarà spazio per un gameplay più variegato rispetto al passato. Questo perché Kratos avrà a disposizione una telecamera dinamica e non fissa, e che seguirà ogni suo movimento rendendo le sessioni di gioco più appassionanti.

Per quanto riguarda i combattimenti, questa volta si potrà utilizzare anche lo scudo e, in sostituzione della spada con catene, avremo a disposizione un’ascia denominata “Leviathan”. Secondo i programmatori del gioco, gli scontri saranno più metodici e l’azione più calibrata, lenta, ma non per questo meno divertente.

I tempi di caricamento tra i filmati e il gameplay saranno ridotti, grazie anche a un lavoro ottimo in fase di doppiaggio dei personaggi, e le zone da esplorare saranno molto più estese rispetto ai precedenti capitoli. Insieme a Kratos, il giocatore gestirà anche il giovane Altreus, che potrà usare per azioni cooperative o per distrarre i nemici.

Altre novità previste

Dal punto di vista grafico il lavoro compiuto dai ragazzi della SIE Santa Monica Studios è davvero meraviglioso, con scenari dettagliati e texture che lasciano spazio a colori che non stonano con le ambientazioni di gioco. Gli effetti sonori sono in linea con quanto si aspetta in un’avventura di questo tipo, mentre l’unica nota stonata sono i Boss fight, minori rispetto agli altri episodi della serie, ma comunque sempre spettacolari.

Insomma, God of War su Playstation 4 è un videogioco che piacerà agli amanti della saga, ma anche al neofita che vuole avvicinarsi per la prima volta a questo glorioso franchise. Un titolo che Sony distribuisce in esclusiva per la sua Playstation 4 e che ha tutte le carte in regola per diventare il titolo di punta di questo 2018.