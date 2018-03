Valeria Mazza: ‘Non conoscevo Baudo e dissi che non mi interessava Sanremo’

La modella argentina Valeria Mazza è tornata in televisione. A Domenica Live è andata in onda l’intervista a Valeria Mazza, ex fotomodella e co-conduttrice, al fianco di Pippo Baudo, del Festival di Sanremo del 1996. Fu grazie alla presenza sul palco dell’Ariston che acquisì molta notoretà presso il pubblico italiano, per poi rimanere in televisione con i programmi Domenica In e Scommettiamo che.

Valeria Mazza parla di Sanremo: “Pippo Baudo neanche lo conoscevo”. L’ex fotomodella e presentatrice ha ricordato di quando Pippo Baudo, dopo averla notata in un’intervista, la chiamò per Sanremo e lei rispose di non essere interessata: “Io non conoscevo Pippo Baudo e dissi: “Non mi interessa”. Non volevo fare televisione! All’epoca parlavo malissimo italiano. Quando poi sono uscita dalla riunione per Sanremo, ho capito che l’avrei fatto, perché Pippo mi voleva a tutti i costi, mi sono fidata di lui!”.

Nel corso dell’intervista un video ha ripercorso la carriera di Valeria Mazza nel mondo della moda ed un pensiero speciale è andato a Gianni Versace, scomparso il 15 luglio 1997: “Il giorno che è morto Gianni, stavamo facendo le prove per Piazza di Spagna. Abbiamo sentito urla, gente che correva. Abbiamo saputo che era morto. La sfilata è stata sospesa: l’abbiamo fatta un mese dopo, a settembre, con un grande omaggio a Gianni”, ha raccontato la Mazza.

Oggi l’ex fotomodella argentina è sposata con Alejandro Gravier ed ha quattro figli, tre maschi e una femmina: “Sono 28 anni quest’anno che stiamo insieme. Ho sempre detto che avrei avuto una grande famiglia 4-5 figli. Quando sono arrivata a 4 ho detto basta! Ho avuto tutti parti naturali e, devo dire, tutti bellissimi!”.

