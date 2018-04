35 milioni di euro: la folle cifra per le nozze di Meghan ed Harry

Lui è un principe britannico, figlio di Carlo d’Inghilterra e della compianta Lady Diana. Lei è un’attrice affascinante, protagonista di alcune serie di successo negli States. Stiamo parlando di Harry e Meghan, i protagonisti di un matrimonio, il loro, che costerà la cifra record di trentacinque milioni di euro e che si celebrerà il prossimo 19 maggio.

Delle nozze principesche, è proprio il caso di dirlo, perché “Bridebook”, una nota agenzia di weeding planning famosa in tutto il mondo, ha calcolato il costo complessivo di questo matrimonio e non solo. Ecco ogni costo in dettaglio:

L’arrivo degli sposini

Soltanto per salutare l’arrivo dei due sposini, per esempio, saranno impiegate ben venti trombe d’argento per una spesa di oltre centomila euro.

La torta

E per quanto riguarda la torta? Costerà cinquantamila sterline, questo perché la dolce Meghan si è rivolta a una pasticceria specializzata che ha sede nell’Est London e che non fa di certo sconti.

Il capannone

La qualità si paga e una coppia che può permettersi di spendere più di trecentomila euro per una capannone di vetro, che sarà allestito negli incantevoli giardini di Frognore House, non baderà a questi dettagli. Il capannone esterno accoglierà 2640 invitati e rappresenta un aggeggio chic e sofisticato in cui gli ospiti, al suo interno, sorgeranno dell’ottimo tè inglese.

Il vestito da sposa

In un matrimonio l’abito da cerimonia ha una grande importanza, oltre che un ingente costo. Il vestito da sposa di Meghan, infatti, sembra sia costato oltre trecentomila sterline, e sarà prodotto da “Ralph and Russo”, un brand di abbigliamento tra i più prestigiosi in Gran Bretagna.

Il party serale

E il party serale? Già, perché dopo le celebrazioni mattutine e il té nel pomeriggio, ci sarà spazio per la cena elegante che comprenderà musica e ballo. Per l’occasione sembra saranno ingaggiate addirittura le Spice Girl, che potrebbero riunirsi per cantare i loro vecchi successi. E il prezzo? Il cachet complessivo delle cinque cantanti si attesta attorno ai cinque milioni di euro.

Servizio di security

Naturalmente per un party perfetto bisogna avere una servizio di security che sia all’altezza della situazione. Soprattutto dopo le minacce che la bella Meghan ha ricevuto da un gruppo di razzisti nei mesi scorsi. Per le nozze si prevede l’utilizzo di tiratori scelti e di droni che sorvoleranno il cielo. Il tutto per la modica cifra di trenta milioni di sterline, quasi l’intero budget previsto.

Insomma, il prossimo 19 maggio sarà una data da incorniciare per Harry e Meghan. Ma chi pagherà tutto? Per il vestito nuziale sarà la stessa sposa a contribuire, mentre il party sarà a carico del buon Carlo d’Inghilterra che non baderà a spese pur di accontentare il figlio.

[Foto: Popsugar]