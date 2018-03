Al Bano conferma: ‘Cristel mi darà un nipotino’

Una bella notizia per Al Bano. L’artista di Cellino San Marco si appresta a diventare nonno e lo comunica in un’intervista al settimanale Oggi: “Mia figlia Cristel mi darà un nipotino. Ho visto la foto che gira. Lei è la madre, è un suo diritto decidere se e cosa dire”. Al Bano conferma una notizia che ha portato in tribunale Romina Power e Loredana Lecciso proprio per le presunte indiscrezioni riguardanti la gravidanza di Cristel.

Diventare nonno non lo spaventa. Il pensiero di un nipote in arrivo non è motivo di preoccupazione per Al Bano: “Sono preparatissimo, con emozioni grandi e consapevolezza che sì, sarà mio nipote, ma soprattutto figlio dei suoi genitori. Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra”.

L’artista di Cellino ha annunciato il suo ritiro dalle scene per la fine del 2018, non prima di chiudere in bellezza con la sua partecipazione in qualità di coach, dal 22 marzo prossimo, al talent di Rai 2 The voice of Italy. Al riguardo ha affermato: “Nella vita è sempre bello avere nuove esperienze”. A fine anno, quando lascerà il palco, inizierà l’entusiasmante esperienza di nonno.

(Foto: ilpaesenuovo.it)