Al Bano e Romina si baciano, Lecciso in silenzio

Al Bano e Romina. Ed in mezzo Loredana: un triangolo sentimentale senza fine. La coppia “storica” si è baciata.

Al Bano e Romina: una soap opera

Ormai è divenuta una soap opera. Eppure quella tra Al Bano e Romina Power sembra una di quelle telenovela argentine. Soprattutto dopo il bacio che i due si sono dati al termine di un concerto a Genova. Ritorno di fiamma o gesto d’affetto? E mentre i fan s’interrogano su questa domanda, Loredana Lecciso, il cosiddetto “terzo incomodo”, cosa fa?

La Lecciso non ha voluto commentare il bacio tra il suo ex e la Power. Sarà forse una tattica creata per non sottoporsi alle domande dei giornalisti? Qualche settimana fa aveva inoltre smentito che, tra i due, ci potesse essere un ritorno di fiamma. Tuttavia, aveva detto di “volere ancora bene ad Al Bano“.

Eppure la bella Loredana avrà visto la foto del bacio tra il suo ex e Romina. Una reazione sicuraramente l’avrà avuta anche perchè era stata “lasciata” in diretta dal cantante. Invece di reagire, ha preferito trincerarsi dietro a un conveniente silenzio. Qualche giorno fa è stata ospite della sua amica Francesca Pascale, che l’ha invitata nella lussuosa villa in Sardegna di Silvio Berlusconi.

Lecciso in silenzio

La Lecciso anche sui social è meno attiva rispetto al passato. Infatti, il suo ultimo messaggio su Instagram porta la data del 23 giugno, dove aveva postato una foto del suo salone di casa. Un momento di intimità in cui è racchiusa l’idea della famiglia e della serenità che la donna sembra a tutti i costi cercare. Insieme alle progettate vacanze che intende fare con i suoi figli nelle prossime settimane e in una località segreta.

E a proposito di vacanze: dopo il bacio con Romina, Al Bano si è recato a Faenza per esibirsi in un’altra serata canora. Il cantante di Cellino San Marco ha da pochi mesi festeggiato i settantacinque anni. E lo ha fatto con una mega torta con tanto di candeline che ha spento durante una puntata del Serale di Amici, di cui era l’ospite d’onore. Per nulla intenzionato ad andare in pensione, nonostante abbia più volte detto di non voler pubblicare nuovi dischi, l’interprete di “Nel Sole” continua a esibirsi in ogni parte d’Italia.

Romina cosa fa?

Per quanto riguarda Romina, la figlia dell’attore Tyrone Power, dopo aver riallacciato i rapporti con Al Bano, sta vivendo quella che sembra a tutti gli effetti una sorta di seconda giovinezza. Il tour di concerti con l’ex marito, le ospitate televisive e qualche ora di relax in Puglia. E mercoledì 11 luglio, a Porto Cesareo, ha ritirato il “Premio Toth” per i suoi meriti artistici e per l’apporto che sta dando a cause importanti come la lotta all’omofobia.

Tra Al Bano e Romina, dunque, tutto sembra lasciar intendere che sia iniziata una nuova fase del loro rapporto. Chi ha meno motivi per essere contenta sembra sia proprio la Lecciso, ma la showgirl ha tutte le carte in regole per prendersi in futuro una meritata rivincita.

[Foto: Youtube]