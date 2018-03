Al Bano: un mondo di novità per il cantante

Al Bano è uno dei cantanti più popolari in Italia: la sua fama nel corso degli anni ha scavalcato i confini nazionali, arrivando sino in Russia. Proprio qui, assieme all’ex moglie Romina, l’artista gode di un’enorme seguito.

La vita sentimentale del cantante, negli ultimi anni, è stato spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa: i continui alti e bassi con il suo secondo grande amore, Loredana Lecciso, hanno spesso generato un grande chiacchierare sui giornali di cronaca rosa. Pare ora che Al Bano si sia riavvicinato alla sua ex moglie e sembra anche che Loredana ne sia felice. La showgirl, infatti, intervistata da Eleonora Daniele ha detto “Mi fa molto piacere vederli sul palco che in un tribunale. Ha sempre cercato di portare in casa il meglio. Voglio molto bene ad Al Bano e non posso che augurargli ogni tipo di bene. A me fa molto piacere vederlo su un palco con la sua storia, le due canzoni e il suo pubblico e questo tipo di affetto fa tenerezza”.

Non solo l’artista si finalmente è riappacificato con Romina e Loredana ne è felice: la notizia più bella per Al arriva dalla figlia, Cristel Carrisi. La ragazza che, come in molti già ricorderanno, due anni fa sposò Davor Luksic, è incinta e a maggio diventerà mamma per la prima volta. Ancora non si sa se il nascituro sia maschio o femmina, ma siamo certi che Al Bano sarà felicissimo.

[foto: Vanity Fair]