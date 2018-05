Alena Seredova contro Buffon

Alena Seredova torna in tv e si scaglia contro Gigi Buffon, l’ex che ha appena lasciato la Juventus. Nel programma Matrix Chiambretti la bellissima Alena Seredova è tornata a parlare del suo rapporto con Gianluigi Buffon.

Seredova contro Buffon

La bella Alena Seredova si è scagliata contro Buffon. E l’ha fatto senza peli sulla lingua, anzi, lanciando non poche frecciatine all’ex marito.

Ed è proprio a una domanda legata al calcio che la Seredova ha tirato in ballo Buffon. “Dopo il suo addio, tornerò a tifare Juventus con più forza“: parole al vetriolo che la modella ha lanciato nei confronti del suo ex. Una vera e propria ammissione la sua che non è passata inosservata e che ha scatenato una serie di commenti sui social e nel web.

La Seredova non è riuscita a mantenere, com’era lecito aspettarsi, un atteggiamento formale di fronte all’addio calcistico dell’ex marito, anzi, ha ammesso candidamente di tornare a essere una tifosa appassionata della Juventus. Questo perché, dalla prossima stagione, non vedrà più tra i pali “Gigio”, come lei amava chiamarlo durante la loro stupenda storia d’amore.

Fine del loro rapporto

Una relazione la loro interrotta proprio da Buffon, un tradimento che lei stessa, come ha raccontato davanti a un istrionico Piero Chiambretti, ha scoperto dalle radio. E della relazione tra l’ex marito e la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, a suo tempo, si sono versati i classici fiumi d’inchiostro.

“Di corna non è mai morto nessuno”, ammette la Seredova, ma nella sua voce, mista all’ironia, si può avvertire un dolore mai del tutto sopito. Ed è sempre lei a parlare di come con la nuova compagna di Buffon non ci siano rapporti. E che, entrambe, siano riuscite a mantenere un certo distacco.

Ma la modella ceca ha lasciato spazio all’amarezza quando, pungolata da Chiambretti, è tornata a parlare ancora di Buffon. E di come l’ex marito in pubblico parli di lei con freddezza. “Dopo tutto ciò che c’è stato tra noi, mi sarei aspettato una considerazione diversa”.

Un pò di nostalgia, e guardando al futuro

Nelle parole di Alena Seredova non è difficile scorgere una traccia di rimpianto per come le cose si sono concluse tra lei e Buffon. I due si erano sposati nel 2011, ma avevano iniziata a frequentarsi già nel 2005, e dalla loro storia sono nati due bambini. Poi l’arrivo della D’Amico, l’inevitabile separazione e il clamore mediatico diedero il via a una delle pagine più tristi della sua vita.

Per sua fortuna è arrivato il manager Alessandro Nasi, pure lui sostenitore della Juventus. E ora che Buffon ha dato l’addio ai bianconeri tornerà anche lui a tifare con “più forza” la sua squadra, per usare le parole della Seredova? I due sembrano molto legati, anche perché sono riusciti a mantenere la loro relazione lontana dai gossip.

Alena negli ultimi mesi si sta dedicando con alla sua attività di testimonial per Sos – Villaggi dei bambini, associazione che si occupa di minori. La famiglia e il lavoro sono ormai i due punti cardine su cui si basa la sua vita, insieme all’amore per Nasi. Con lui, infatti, la Seredova ha ritrovato quella felicità che sembrava perduta.

[Foto: http://www.superwags.com]