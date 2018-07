Alessia Macari è dimagrita 10 kg. I motivi

Attacchi di panico e stress per Alessia Macari, “ciociara” di Avanti un Altro. La showgirl si è ripresa la fianco del fidanzato, il calciatore Kragl.

Nuova vita per Alessia Macari

Momento difficile, ma si spera ormai alle spalle, per Alessia Macari. La protagonista di ‘Avanti Un Altro’ è apparsa visibilmente dimagrita nelle foto. Lei stessa ha confermato i motivi di questo suo cambiamento,spiegando di aver perso ben 10 chili negli ultimi mesi.

Colpa di un periodo di forte stress, che l’ha costretta a rivedere alcune sue priorità. E soprattutto ad affrontare cambiamenti che probaiblmente hanno finito con l’influire pesantemente sul suo umore e sulla sua forma fisica. Superati questi inaspettati ostacoli, per Alessia ora il futuro è più luminoso. Presto arriveranno anche novità sul fronte lavorativo.

L’intervista

Come spiegato in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’, la showgirl per un periodo ha sofferto di veri e propri attacchi di panico. Ansia, sensazione opprimente, respirazione che viene meno. Sono tutti i sintomi che rendono questa patologia una delle più insidiose in assoluto e difficili da combattere. E anche il fisico ha iniziato a reagire di conseguenza, passando velocemente dal far segnare alla bilancia 48 chilogrammi, quando prima erano 57, peso forma per Alessia.

Tante difficoltà e tanti cambiamenti da affrontare per lei. Essendo fidanzata con un calciatore, la Macari ha dovuto affrontare molti cambiamenti. E ha dovuto seguire il partner nei suoi spostamente, sostenendo diversi traslochi. In più, proprio la vita da calciatore del centrocampista tedesco Oliver Kragl, compagno della Macari, ha costretto Alessia a restare spesso sola con i suoi problemi. Il tutto ivendo giornate difficili a causa degli attacchi di panico che si manifestavano sempre più spesso.

Cambio di priorità

Per superare questo tipo di problema, Alessia Maccari ha affermato di aver rivisto le sue priorità. Lo ha fatto sistemando gli aspetti della propria vita che producevano maggiore stress. Ed ache recuperando la forma fisica assecondando il proprio fisico e concedendosi riposo quando gli attacchi di panico si facevano maggiormente insistenti. Con l’ansia e il batticuore che hanno lasciato spazio progressivamente ad una maggiore tranquillità.

Per la bella Alessia ora c’è da mantenere alto il ritmo del lavoro. Ed anche prendere la vità un po’ più come viene, anche per quanto riguarda il rapporto con il fidanzato Kragl. Questa particolare situazione ha portato infatti la coppia anche a rimandare il matrimonio che sembrava ormai imminente. Per vedere i due sposi bisognerà aspettare almeno un altro anno

Sempre nell’intervista a ‘Nuovo Tv’, Alessia ha infatti scherzato sulla cosa. Lo ha fatti sottolineando come l’organizzazione del matrimonio sarebbe qualcosa in grado di far impennare davvero il livello dello stress.

[Foto: www.itasportpress.it]