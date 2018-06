Alex Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati? Ecco cosa lo fa pensare

La notizia è presente tra le pagine del settimanale ‘Chi’ in edicola oggi. Ecco gli indizi che sembrano far pensare ad una separazione di Alessandro Del Piero dalla moglie Sonia Amoruso.

Del Piero e la moglie Sonia si sono lasciati?

Secondo il settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, sarebbe giunta al capolinea la storia tra Alex Del Piero e la moglie Sonia Amoruso. Stando a quanto riporta il settimanale, sembra infatti che la coppia stia attraversando una crisi di non poco conto causata da lunghe incomprensioni. I due sono insieme da 19 anni ed hanno tre figli.

Ecco gli indizi che fanno pensare alla separazione

La coppia ha scelto uno stile di comunicazione verso l’esterno basato sulla riservatezza. Le loro uscite pubbliche erano accompagnate da immagini che li ritraevano sorridenti e felici l’uno accanto all’altra e disponibili con i fotografi e i fan.

Da circa due anni tutto sembra cambiato: non più foto social della coppia sorridente, assenza dai red carpet e due destinazioni diverse quando rientrano in Italia da Los Angeles, dove si sono trasferiti per gli impegni dell’ex calciatore. Alex Del Piero va a stare a Milano e Sonia Amoruso a Torino.

La vittoria ai mondiali del 2006

I fan della coppia e gli appassionati di calcio ricordano sia l’ex calciatore che la moglie. Quest’ultima era presente al mondiale di Francia del 2006, vinto dall’Italia, assieme alle altre mogli e fidanzate dei calciatori azzurri.

I due si sono sposati nel 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Tobias, Dorotea e Sasha. Non resta che attendere una comunicazione ufficiale da Alex Del Piero e Sonia Amoruso per sapere se i due si sono realmente lasciati.

(Foto: TPI)