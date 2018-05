Alfonso Signorini: chi è e l’attacco a Barbara D’Urso

Alfonso Signorini, direttore della rivista ‘Chi’, settimanale di cronaca rosa e gossip, si racconta al quotidiano La Verità.

Signorini: “La leucemia mi ha cambiato la vita”

Nella sua vita ha fatto di tutto: il professore di greco e latino, il biografo di Maria Callas, il musicologo, il conduttore radiofonico. Negli ultimi anni è divenuto noto al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista televisivo e direttore della rivista ‘Chi’. Alfonso Signorini ha raccontato al quotidiano ‘La Verità’ i passaggi importanti della sua vita, il suo attaccamento alla fede e il momento in cui ha dovuto affrontare la malattia.

Nel 2014 ha dovuto fermarsi per curare la leucemia che, a suo dire, gli ha cambiato la vita, facendogli capire il valore delle cose. Il racconto: “Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: ‘Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure’”.

L’attacco al Grande Fratello 15 di Barbara D’Urso

Signorini nell’intervista ha parlato anche di televisione e dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Il direttore, che è stato anche conduttore e opinionista del Grande Fratello Vip, ha elogiato la conduttrice ma ha anche detto che il suo reality sta superando tutti i record del trash. Come prenderà questa critica la signora di Mediaset?

Sì alle adozioni per i single etero e omosessuali

L’ex professore ha espresso il suo parere anche sul tema delle adozioni. Da omosessuale ha detto di battersi per l’adozione ai single, siano essi etero o omosessuali, anche se solo dopo il terzo anni di età del bambino. Secondo Signorini nei primi anni di vita i bambini hanno bisogno delle cure di una madre. Il direttore si dichiara contrario, invece, alla maternità surrogata. Ecco chi è Alfonso Signorini e il suo parere sul Grande Fratello con l’attacco a Barbara D’Urso. Per saperne di più: ‘La Verità’.

