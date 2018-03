Alvaro Vitali: ‘Dovevo fare io Don Matteo’

E se Don Matteo l’avesse interpretato Pierino? Una domanda difficile a cui dare risposta ma, probabilmente, se a vestire i panni di Don Matteo ci fosse stato Alvaro Vitali e non Terence Hill forse sarebbero state presenti molte barzellette. L’attore, in un’intervista al settimanale Oggi, ha accusato la Rai di avergli rubato l’idea della fiction che riscuote da oltre dieci anni un grande successo di pubblico: “Lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! È uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”.

Don Pierino è rimasto su carta. Alvaro Vitali racconta poi la sceneggiatura del suo ‘don’ e a chi aveva pensato per il ruolo di perpetua: “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai adulto e saggio che finiva in un paesino e doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi parrocchiani”. Per il ruolo della perpetua spiega di aver pensato alla moglie. Don Pierino nella sua idea “girava con una bici rossa e risolveva piccoli gialli”. Gli anni ormai sono passati, Don Pierino è rimasto su carta e Don Matteo ha preso per davvero la sua bici, almeno nella fiction Rai, per risolvere assieme ai Carabinieri i diversi casi che gli capitano.

(Foto: Vanity Fair)