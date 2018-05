Amici: Emma Marrone rincontra gli ex Stefano e Marco

La cantante Emma Marrone, ospite ad “Amici 17”, ha rincontrato i suoi ex fidanzati Stefano De Martino e Marco Bocci

Emma Marrone incontra ad “Amici” gli ex Stefano e Marco

Ospite ad “Amici 17”, la cantante Emma Marrone, nel corso dell’ultima puntata, ha rincontrato i suoi due ex fidanzati, Stefano De Martino e Marco Bocci. Il primo è da poco rientrato dall’esperienza de “L’isola dei famosi”; il secondo era invece presente in studio da Maria De Filippi in veste di giudice esterno.

Emma ha scherzato sulla situazione

Nonostante la situazione apparentemente imbarazzante, Emma ha deciso di buttarla sullo scherzo. Rivolgendosi a Geppi Cucciari la cantante ha detto “Mi aspettavo che tu notassi la quantità di miei ex fidanzati che c’è in studio! Potrei giocarci come con le figurine: ce l’ho, ce l’ho, mi manca”.

Geppi le ha quindi detto “Quelli che ti incontrano dopo di te si sposano, a volte va bene, a volte no!”.

I due ex non si sono offesi

Le battute fatte da Emma Marrone e dalla comica Geppi Cucciari non hanno comunque offeso né il ballerino -ed ex di Belen Rodriguez- Stefano De Martino, né Marco Bocci, che hanno affrontato la situazione ridendo e scherzando a loro volta. Stefano, rivolgendosi a Marco, ha detto “io fossi in te, mi toccherei”.

Emma Marrone, pur essendosi ormai allontanata da “Amici”, e pur essendosi lasciata alle spalle le storie con i due ex Stefano e Marco, non ha perso il suo spirito e, da ospite, si è mostrata capace di scherzare anche su questioni d’amore così delicate.