Andrea Preti ammette: ‘Con Claudia è finita’

Andrea Preti e Claudia Gerini si sono lasciati. Il modello e attore Andrea Preti ha ammesso la fine della sua storia con l’attrice Claudia Gerini, ex di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino. L’attore, dopo alcuni giorni di assenza dai social, ha parlato della fine della sua relazione in un comunicato: “Nella vita tutto finisce. Così dopo un anno ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato” ha detto.

Anche le più belle storie, a volte finiscono. I due erano usciti allo scoperto a giugno dell’anno scorso: “So bene che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza”, ha ammesso Preti.

In giro circola un’intervista falsa? Preti ha poi precisato che non ha rilasciato nessuna intervista inerente la fine della sua storia con la Gerini: “Ho appreso – scrive l’attore – che potrebbe esserci in giro una presunta mia intervista, la qual cosa mi lascia davvero stupito; senza tema di smentita voglio dire a chi ha messo in giro questa voce che mai e poi mai ho rilasciato a nessun giornale o giornalista intervista o dichiarazioni su questa mia vicenda privata”. Subito è arrivata la precisazione del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui viene ribadito che quanto “pubblicato sul giornale a proposito della fine della relazione tra l’attore e Claudia Gerini, corrisponde interamente alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso preti al giornalista Gabriele Parapiglia”.

(Foto: www.novella2000.it)