Anna Tatangelo: dopo Gigi D’Alessio arriva Stash?

La fine della storia con Gigi D’Alessio non ha impedito ad Anna Tatangelo di vivere importanti esperienze e vincere il talent culinario Celebrity Masterchef. Un ultimo gossip la vedrebbe assieme al frontman dei The Kolors.

Anna Tantangelo e Stash insieme?

La cantante di Sora, ex compagna di Gigi D’Alessio, vincitrice di Celebrity Masterchef non smette di far parlare di lei. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata avvistata insieme a Stash, il cantante della band dei The Kolors, usciti dalla scuola di Maria De Filippi.

Tatangelo e Stash visti al Major di Milano

I due, secondo quanto riporta Ivan Rota nella rubrica Milano confidential per Dagospia, sarebbero stati avvistati al Major, il locale milanese in cui gli artisti si esibiscono dal vivo. Stash è molto seguito sui social così come la Tatangelo e chissà che i loro fan non chiedano ai diretti interessati notizie in merito.

La fine della storia con Gigi D’Alessio e la vittoria a Masterchef

Anna Tantangelo ha vinto poco tempo fa la seconda edizione di Celebrity MasterChef. Recentemente ha ‘regalato’ ai suoi follower su Instagram un’immagine molto sexy di sé: uno scatto che la ritrae con un outfit tutto in bianco molto sexy, con reggiseno argentato in vista e gli addominali scolpiti da una costante attività fisica.

Quindi la domanda è: dopo Gigi D’Alessio arriva Stash?

(Foto: Oggi)