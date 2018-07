Ritorno di fiamma per la celebre ex coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Semmbra che i due abbiano deciso di ritornare insieme.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono fatti conoscere grazie alle loro canzoni. Ed anche anche per una lunga relazione sentimentale da cui è nato, nel 2010, il piccolo Andrea. Una love story che, però, negli ultimi mesi era giunta al capolinea. Fino a quando, in un’intervista a Io Donna, la cantante sembra aver lasciato aperta una porta a una futura riconciliazione con l’ex compagno.

“Il tempo aiuta molto” ha spiegato la Tatangelo. Ma, oltre alle parole, a incuriosire i fan sono alcuni eventi capitati negli ultimi giorni che fanno pensare a una loro probabile riappacificazione. La cantante partenopea e D’Alessio, infatti, hanno partecipato al matrimonio di un loro famigliare. Per poi concedersi una romantica cena con tanto di foto pubblicata sul web.

Sempre insieme

Ma i due cantanti si sono lasciati immortalare anche durante l’ultimo concerto che Vasco Rossi ha tenuto nella Capitale. E, stando ai rumor che sono poi circolati in rete, la bella Anna avrebbe poi trascorso la notte nella villa che il suo ex compagno possiede in via Olgiata.

Concerti, cene, matrimoni. Nelle ultime settimane Anna e Gigi hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Anche se è presto per parlare di un ritorno di fiamma. Intanto, in questi giorni, è uscito il nuovo singolo della Tatangelo, , brano in cui la cantante parla di una donna che sembra aver ritrovato una nuova forza interiore. Mentre poche settimane fa si era parlato di un possibile flirt tra la cantante e Stash.

Nuova vita per lei

Dal punto di vista emotivo l’ultimo periodo ha permesso ad Anna di trovare maggiore consapevolezza. E di lasciarsi alle spalle le insicurezze e le paure che si era portata indietro negli ultimi anni. Nell’intervista a Io Donna, la cantante ha parlato delle sue fragilità. Di come sia riuscita a capire che non doveva tenere nascoste, come faceva in passato. Ma di mostrarle a tutti e di non costruire muri dietro cui nascondersi.

Una donna ritrovata, dunque, ma per quanto riguarda D’Alessio i suoi guai economici spesso occupano le pagine dei giornali. Per Anna la situazione è sotto controllo. E confida che il suo ex compagno possa risolvere tutti i suoi problemi. Ed anche rilanciare la sua carriera artistica. Gigi però dovrà rispondere al Tribunale di Roma dell’accusa di evasione fiscale per una cifra che va oltre il milione di euro. A breve, dovrà affrontare anche un processo. A tal proposito in passato era arrivato anche lo sfogo di Valeria Marini.

Insomma, tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è rimasto un feeling. Nonostante tutto, niente sembra scalfire, però, la Tatangelo. Soprattutto in questo periodo in cui la trentunenne che vuole fare tante nuove esperienze. Una donna che non esita a mostrare sui social la sua bellezza e la sua ritrovata serenità. E per quanto riguarda una seconda possibilità con Gigi? Su questo solo il tempo potrà darci una risposta.

[Fonte: www.musicaccia.com]