Anna Tatangelo in versione sexy fa impazzire i fan

I follower di Anna Tatangelo in estasi per il look sfoggiato dalla cantante ciociara all'evento mondano di Calzedonia.

Intimo in mostra: il look sexy di Anna Tatangelo

La cantante, 31 anni, pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con un outfit tutto in bianco molto sexy: pantaloni bianchi, reggiseno argentato e giacca bianca. A mandare in visibilio i suoi follower è il reggiseno argentato in vista e gli addominali scolpiti da una costante attività fisica, come si nota nella foto seguente.

Anna Tatangelo: “si comincia sempre da uno spazio bianco”

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha poi scritto a margine dello scatto: “Si comincia sempre da uno spazio bianco”. La foto mette in risalto il fisico dell’artista e la parola che ricorre di più tra i commenti dei follower è “bellissima” . Un altro ammiratore scrive “una mastercChef Totalmente illegale… sei una bomba totale”.

Non solo canzoni: la vittoria a Masterchef

Anna Tantangelo, nonostante la fine della relazione con il cantante napoletano, ha portato a casa anche qualche soddisfazione vincendo la seconda edizione di Celebrity MasterChef. Nel programma ha dato prova di essere un’ottima cuoca: “E’ stato terapeutico – ha dichiarato la Tatangelo a Vanity Fair. È arrivato in un periodo particolare della mia vita e mi sono messa in gioco (…) è stata una bella rivincita”. L’amore va e viene, le passioni, invece, restano e regalano belle sorprese anche ad Anna Tatangelo.

