Anticipazioni Verissimo, Filippa Lagerback: ‘Ero disposta a lasciare Daniele’

Quando la coppia stava per scoppiare. Oggi pomeriggio, nel salotto pomeridiano della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin, andrà in onda l’intervista a Filippa Lagerback, compagna di Daniele Bossari. I due sono insieme da 17 anni ed hanno una figlia, Stella, di 14 anni. All’interno della coppia non tutto è filato sempre liscio, come racconta nel corso dell’intervista la conduttrice svedese: “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi”. Daniele Bossari, che oggi veste i panni dell’opinionista di un altro reality, L’Isola dei Famosi, aveva già parlato dei momenti difficili vissuti con la Lagerback all’interno del Grande Fratello.

La svolta arriva con il Grande Fratello. Il motivo che ha portato Bossari a perdersi d’animo e a creare scompiglio nella coppia riguarda il lavoro: “Perché Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro, ha raccontato Filippa. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip”.

La proposta di matrimonio in diretta. I due sono ora più uniti che mai e sono presi dai preparativi del loro matrimonio, che si celebrerà l’8 giugno di quest’anno: “Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo”, ha affermato Filippa Lagerback.

(Foto: Ultime Notizie Flash)