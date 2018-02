Antonella Clerici: ‘Cambio vita per amore’

Antonella Clerici cambia vita per amore. La nota conduttrice del programma la “Prova del cuoco” sembra intenzionata a cambiare vita per amore. Ecco cosa ha detto nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Io e Vittorio (Garrone, ndr) stiamo valutando il progetto di vivere insieme. Vittorio si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma”. I due riescono a vedersi solo nel fine settimana e la Clerici non vuole stare lontana dal compagno. La soluzione potrebbe essere cambiare tipo di vita: “Per riprogrammarmi, devo considerare molte variabili: il lavoro, gli impegni, la scuola della mia Maelle (la figlia avuta dall’ex compagno Eddy Martens, ndr), le dinamiche della vita di coppia. Cambio vita sicuramente. Non so ancora quando, come e dove ma un cambiamento è nei miei progetti”.

Destinazione Milano. Nell’intervista spiega che il suo intento è quello di avvicinarsi a Milano, dove del resto vive anche la sua famiglia: “Assolutamente sì, lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Forse sarà già da settembre. Secondo me tutto si deciderà entro giugno, con la scadenza del mio contratto”.

Ritorno alle origini di giornalista e via da “La prova del cuoco”. Il futuro professionale di Antonella Clerici sembra allontanarsi dal programma che ormai conduce con successo da anni su Rai 1: “Ho una mia idea: dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità di “La prova del cuoco”. Questo è il mio progetto con la Rai, bisogna poi vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me”.

Chissà dove vedremo Antonella Clerici nel prossimo futuro. Intanto, possiamo ancora trovarla alle prese con ricette e cuochi tutti i giorni alle 11:50, su Rai 1, a “La prova del cuoco”.

(Foto: Engage)