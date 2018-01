Antonella Clerici ricorda il suo cane su Instagram: ‘Uno straordinario compagno di vita’

Antonella clerici e la morte di Olivier. Un post commovente quello pubblicato da Antonella Clerici su Instagram per annunciare la morte del suo amato labrador: “Ciao Olivier, grazie di tutto”. Queste le prime parole di apertura del post della conduttrice, volte a ringraziare un amico speciale con cui ha condiviso ben 15 anni di vita: “Sei stato uno straordinario compagno di vita – prosegue la Clerici – con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio”.

Ha accompagnato Olivier nel suo ultimo viaggio. Nella seconda parte del post, la conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower il momento più difficile seguito alla morte del suo labrador: “Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto… e ti lascio andare come estremo atto di amore per te”.

(Foto: www.ilgiorno.it)