Antonella Mosetti in compagnia di Silvio Berlusconi

Nella foto con l’ex Premier un’irriconoscibile Antonella Mosetti. Ha fatto scalpore lo scatto pubblicato su Instagram da parte della donna “maggiorata”.

Antonella Mosetti con Berlusconi

E’ tempo di sole e vacanze anche per Antonella Mosetti, nota ai paparazzi e al gossip televisivo. In quel di Porto Rotondo, in Sardegna, la showgirl ha incontrato Silvio Berlusconi. E, come succede in queste occasioni, è scattato subito l’immancabile selfie che lei stessa ha postato su Instagram ricevendo un mare di critiche.

Sul web, infatti, sono centinaia i commenti contro di lei e sul suo aspetto fisico. “Sembri la donna gatto“, ha commentato un utente. Chiaro il riferimento ai lineamenti della Mosetti che, nel corso degli anni, si è sottoposta a svariati interventi chirurgici. Oltre ad un uso massiccio del botulino.

Quarantatré anni il prossimo 1° agosto, Antonella è davvero cambiata. La sua bellezza acqua e sapone, che tanto abbiamo amato sin dai suoi esordi a Non è la Rai, sembra svanita nel tempo. Labbra gonfie, occhi troppo tirati e zigomi sporgenti sono i segnali che la Mosetti si è affidata troppo al bisturi.

Le risposte “piccate”

Eppure, nonostante le critiche ricevute, ha risposto a modo suo ai tanti hater definendoli dei “rosiconi“. D’altronde la Mosetti non ha mai nascosto di avere un caratterino tutto pepe. E l’ha dimostrato durante il periodo in cui sua figlia Asia era una concorrente del Grande Fratello Vip.

Lo scopo della foto che ha postato su Instagram era di far sapere ai suoi follower di aver conosciuto uno dei suoi idoli, quel Silvio Berlusconi che lei considera il numero uno in Italia. Peccato che le battute su entrambi non si sono risparmiate, con alcune considerazioni davvero sgradevoli che alcuni utenti hanno scritto sul profilo Instagram della Mosetti.

La parabola discendente di Antonella assomiglia in qualche modo a quella di Nina Moric. Anche lei profondamente cambiata rispetto a pochi anni fa. L’eccessivo utilizzo della chirurgia, inoltre, può diventare un vero problema per molte donne, sempre desiderose di cambiare, ma non completamente in grado di accettare le rughe e l’inevitabile trascorrere del tempo.

Situazione sentimentale

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, al momento Antonella Mosetti sembra single. Le sue storie con Davide Lippi e con Aldo Montano sono da tempo archiviate. Così come la sua carriera televisiva che non riesce a decollare. Il tutto nonostante le numerose ospitate in programmi come Pomeriggio Cinque.

Forse l‘incontro con Silvio Berlusconi è servito alla Mosetti per ritagliarsi un piccolo momento di notorietà. Ed anche per strappargli una promessa di trovare, in futuro, maggiore spazio nel palinsesto Mediaset. D’altronde, il Cavaliere è sempre stato generoso con le donne e il suo potere televisivo non si può mettere in discussione. Chissà, però, se anche lui avrà gradito la trasformazione di Antonella, oppure se, come tanti fan, non rimpiangono i suoi tempi felici a Non è la Rai.

[Foto: https://dilei.it]