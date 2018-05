Barbara D’Urso: compleanno e relazioni

Barbara D’urso ha spento 61 candeline lo scorso 7 maggio. Ecco come ha trascoro il giorno del suo compleanno, tra una sorpresa in diretta e la festa con gli amici la sera in un locale romano. Non dimenticando di passare in rassegna le relazioni d’amore più importanti della conduttrice Mediaset.

Una sorpresa in diretta per il compleanno

La superconduttrice Barbara D’Urso ha festeggiato lunedì 7 maggio il suo compleanno. La regina di Mediaset ha ricevuto una sorpresa mentre stava per chiudere una delle sue tre trasmissioni, Pomeriggio Cinque. La redazione del programma le ha fatto consegnare un mazzo di fiori bianchi in diretta. La D’Urso, che non si aspettava questo omaggio, ha ringraziato tutti e si è detta “contenta di festeggiare ancora un anno insieme”. Tanti gli auguri dei suoi fan anche attraverso i social.

La festa a Roma

La D’urso ha compiuto 61 anni e nonostante i tanti impegni televisivi, tra cui l’ultimo che l’ha portata ad accettare la conduzione del Grande Fratello, ha deciso di festeggiare il compleanno in un locale romano. Insieme a lei i tanti amici con cui ha trascorso la serata tra danze e karaoke improvvisati. Tra questi, due sono stati immortalati nelle sue stories su Instagram: Fabio Canino e Cristiano Malgioglio.

Le relazioni amorose di Barbara D’urso

La conduttrice ha avuto una storia importante con il produttore Mauro Berardi dal quale ha avuto i figli Giammauro ed Emanuele. Nel 2002, dopo la chiusura della relazione con Berardi, si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale ha divorziato nel 2008. Se si scava nel suo passato si scopre che a Carmelita sono attribuiti diversi flirt, tra i quali quello con Gerard Butler e il rocker italiano Vasco Rossi. Oggi, Barbara D’Urso, afferma di non essere innamorata. Chissà che l’amore non torni a bussare alla sua porta e le faccia vivere una nuova relazione.

(Foto: ContattoNews.it)