Barbara D’Urso verso la conduzione del Grande Fratello NIP?

Un altro impegno televisivo per la signora del pomeriggio Mediaset? Secondo le ultime notizie riportate dalla rete Barbara D’Urso, conduttrice di punta di Mediaset, dovrebbe condurre la prossima edizione del Grande Fratello NIP (acronimo inglese che sta per not important person ovvero “persone comuni”). La nuova edizione partirà lunedì 23 aprile su Canale 5 ed i concorrenti, scelti tra le persone comuni, dovranno rimanere chiusi nella casa più spiata d’Italia per un mese.

Da Belen, alla Palombelli a Barbara D’Urso. Per la conduzione del reality show si era parlato inizialmente della showgirl argentina Belen Rodriguez che avrebbe rifiutato questo impegno per motivi mai svelati. Poi si era sparsa voce che a presentare il GF NIP sarebbe stata la conduttrice di Forum Barbara Palombelli. La giornalista, attraverso un post su Facebook, ha però smentito di aver accettato tale incarico. Le ultime notizie riportate dalla rete parlano di un incontro tra Barbara D’Urso e il direttore delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli. Un incontro che avrebbe riguardato proprio la conduzione del Grande Fratello.

In attesa di avere una conferma o una smentita da parte della diretta interessata, è bene ricordare che Barbara D’Urso ha già condotto il Grande Fratello quattordici anni fa (edizioni 2003-2004). Chissà che non torni nuovamente a chiamare i concorrenti della casa con il suo inconfondibile: “Ragazzii”.

(Foto: Le Ultime Notizie)