Belen a New York con il nuovo amico Timur Emek

Un nuovo amico per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si trova a New York per impegni professionali ed è stata paparazzata mentre passeggia per le strade della Grande Mela con il fotografo di moda Timur Emek. A fare lo scoop un fotografo del settimanale italiano “Mio”, da oggi in edicola, che ha pubblicato gli scatti esclusivi della showgirl in compagnia del fotografo.

Belen appare spensierata. Nella sequenza fotografica si vedono i due molto affiatati, tra sorrisi e complicità. Belen è a New York per realizzare un servizio di moda con il fotografo Timur Emek, 28 anni, tedesco. Il settimanale si interroga sul feeling emerso tra i due: “Chissà se questi magnifici sorrisi nel pieno centro di new York saeanno per lei una svolta importante o soltanto un pomeriggio di selfie tra amici con uno dei fotografi più importanti del mondo”. Per ora, sembra trattarsi solo di complicità sul piano lavorativo.

Iannone ancora in pista. La storia con il pilota di Moto Gp Iannone, nonostante le voci di presunte crisi, prosegue bene e ne è prova anche l’importante passo compiuto dalla coppia. I due hanno infatti deciso di andare a vivere insieme in una casa comprata in Svizzera. Il lavoro, l’amore e la famiglia, sono due cose che a Belen certo non mancano in questo momento.

(Foto: Diregiovani)