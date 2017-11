Belen è di nuovo single: finita la storia con Iannone

Belen di nuovo single. La showgirl argentina, che da poco ha ritrovato la sorella Cecilia, uscita dalla casa del Grande Fratello due giorni fa, si ritrova di nuovo senza un uomo al suo fianco. La storia con il pilota Andrea Iannone, durata un anno e mezzo, è finita: lui era pronto a sposarla mentre lei non era ancora sicura di fare per la seconda volta il grande passo. A dare conferma della fine della loro storia, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Iannone era pronto per convolare a nozze e pensava a prendere casa. Il pilota di MotoGp avrebbe voluto sposare Belen ed era pronto a comprare una casa per loro due a Milano e New York. Ultimamente si erano notati molti segnali che lasciavano presagire che qualcosa non stesse andando per il verso giusto tra Belen e Andrea. Sui social i due non si scambiavano messaggi d’amore o foto da diverso tempo. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Iannone ha provato a riconquistare Belen ma, per la showgirl argentina, non vi è stato altro che scrivere la parola fine alla loro storia. Un picolo uomo rimane sempre e comunque al suo fianco: il figlio Santiago, avuto da Stefano De Martino.

Belen, come si vede in questi pochi scatti, si consola facendo shopping in centro a Milano.



(Foto: www.gossip.it)