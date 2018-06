Belen Rodriguez nuda a Ibiza: scatti senza veli

Hanno già riscosso successo e critiche le foto di Belen Rodriguez nuda a Ibiza. In fondo la filosofia di vita della show girl è sempre stata tesa a creare scalpore.

Belen Rodriguez nuda a Ibiza: scalpore

La show girl Belen Rodriguez nuda dopo un intenso inverno. La presentatrice si sta regalando momenti di pausa a Ibiza. Qui alloggia in una villa insieme a tutta la famiglia. Tra loro anche Stefano De Martino, padre di Santiago, e al pilota Andrea Iannone. Con quest’ultimo sembra aver superato il momento di crisi di cui si è vociferato nei mesi scorsi.

Si sa d’altronde che la show girl ama essere fotografata. In questo caso è lei stessa a precisare che si tratta di un autoscatto. Quindi non c’era alcun fotografo dietro la macchina da presa. Ovviamente le foto ama anche pubblicarle. Nella maggior parte dei casi si tratta di scatti pubblicitari in cui indossa capi di case di moda per le quali fa da testimonial. Stavolta però è diverso, lo scatto regalato ai follower non ha nulla di pubblicitario. Infatti Belen Rodriguez regala scatti senza veli a Ibiza. Anche se molti hanno notato l’anello, chissà che non si tratti di pubblicità?

Foto scandalose?

La foto di a Ibiza in realtà ha poco di scandaloso. Anche considerando che la modella ha abituato i suoi fan e i suoi detrattori a scatti che lasciano poco all’immaginazione. Nella foto che tanto ha fatto parlare appare in realtà rannicchiata e di profilo. E’ seduta su di un tavolo, sullo sfondo un comodo arredo da giardino e in testa un ombrellone di paglia. Tra i capelli un fiore di ibiscus giallo. Addosso nulla. Così è possibile intravvedere il profilo. Con le sensuali gambe sfiorate dalle braccia della show girl. Chi sperava di intravvedere seni, o altro, almeno in questa foto resta deluso. Non c’è nulla di tutto questo.

Ciò che sicuramente ha creato scalpore è anche la citazione che Belen Rodriguez ha posto a margine della foto. La show girl cita un testo di Ricardo Arjona, che sicuramente agli italiani dice poco, ma non altrettanto ai connazionali della presentatrice. Il testo citato, opportunamente tradotto, sottolinea che il nudo non è scandaloso e peccaminoso perché la natura è nuda, noi nasciamo nudi. Alla lettera la citazione è questa “Nuda, che la natura non è sbagliata e se tu avessi voluto vestiti, con i vestiti con cui sei nata”.

Dopo aver pubblicato gli scatti i commenti su Instagram si sono sprecati e non sono mancate le critiche, ma d’altronde lei è preparata anche a questo e ha confermato con questi scatti senza veli di sentirsi libera, anche dalle critiche.

In fondo anche Belen Rodriguez nuda a Ibiza presto sarà dimenticata, basterà un nuovo scatto per far cadere l’attenzione.

[Foto: www.gossip.it]