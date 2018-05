Belen Rodriguez su Corona: ‘A Fabrizio vorrò sempre bene’

Un mese fa l’incontro in gran segreto all’Hotel Bulgari

È trascorso poco meno di un mese dall’incontro in gran segreto, all’Hotel Bulgari di Milano, tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A riportare la notizia il settimanale Oggi che nel servizio ipotizzava anche il motivo del loro incontro in una messinscena per poter vendere qualche foto. Non meno quotata è stata anche l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Belen e Corona. Ora, la showgirl, racconta al settimanale Chi quale tipo di legame c’è tra loro due.

L’amicizia tra Belen e Corona

Il settimanale ha chiesto a Belen in che rapporti è con l’ex compagno e, a quanto pare, tra loro è nata una bella amicizia: “A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene, e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo al telefono, cazzeggiare, prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro”. A Belen non importa ciò che le persone o i giornali diranno o scriveranno, per la showgirl volersi bene non “richiede giustificazioni o spiegazioni”.

Iannone rimane in pista



Andrea Iannone, pilota moticiclistico, nonché fidanzato di Belen, rimane quindi ancora in gara visto che tra la fidanzata e Corona c’è una vera amicizia. Iannone ne era a conoscenza da oltre un anno: “Ho raggiunto un’età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona. Andrea sapeva tutto”, ha detto Belen Rodriguez su Corona, al quale vorrà sempre bene.

(Foto: dilei.it)