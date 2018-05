Bianca Atzei e Jonathan Kashanian: ecco cosa è successo

L’Isola dei Famosi fu galeotta? Ecco cosa è successo tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Tra i due potrebbe essere nato l’amore.

Su Instagram il primo “Ti amo”?

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian si sono conosciuti all’Isola dei Famosi. Nel vivere la loro esperienza da naufraghi televisivi hanno iniziato a legarsi l’uno all’altra ed è proprio durante il reality che sarebbe nato un forte sentimento. Ed ora sembra che tra loro ci sia una vera e propria storia, anche in virtù degli indizi social e delle interviste rilasciati dai due. A colpire è anche un post pubblicato già diverso tempo fa da Jonathan sulla sua pagina Instagram.

La foto esprime il forte legame che unisce entrambi e la didascalia che accompagna lo scatto parla chiaro: “Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo”. Jonathan Kashanian, intervistato a Domenica Live da Barbara D’Urso, aveva già parlato del rapporto con Bianca: “Lei mi fa stare bene. Si può chiamare amore, bisogno di uno dell’altro? Non chiamiamolo. Me lo sto godendo il più possibile. Bianca mi ha regalato un brio che non provavo da tanto tempo. La voglio al mio fianco”.

Jonathan mette su famiglia?

Bianca Atzei non ha vissuto un momento facile negli scorsi mesi: la fine della storia con Max Biaggi, campione di motociclismo, è stato un brutto colpo per la cantante. Jonathan, dal suo canto, era in cerca dell’amore vero e chissà che non lo abbia trovato proprio con Bianca. Sarà lei la donna giusta per formare quella famiglia da sempre tanto desiderata da Jonathan Kashanian?

(Foto: Spetteguless)