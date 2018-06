Brigitte Nielsen mamma a 54 anni

E’ nata Frida. Nuovo successo per l’attrice danese Brigitte Nielsen, molto conosciuta in Italia. Infatti, è diventata mamma per la quinta volta.

Una figlia in più per Brigitte Nielsen

Quattro matrimoni e due convivenze per Brigitte Nielsen. Non è il titolo di una tipica commedia americana, ma, in sintesi, la vita coniugale dell’attrice danese. Ma con la nascita di Frida, la cantante e attrice danese è diventata di nuovo mamma. La bimba è nata dall’amore insieme a Mattia Dessì, suo attuale marito.

Una gioia incontenibile quella della coppia che ha avuto l’onore di un articolo dedicato al lieto evento da People e annessa intervista. Sulle pagine di questa prestigiosa rivista, sia Brigitte sia Mattia hanno raccontato come la loro vita sia cambiata. Il tutto è avvenuto da luglio 2006, quando si sono uniti in matrimonio.

L’arrivo di Frida suggella un amore che dura da dodici anni. La sua nascita dimostra che si possa diventare ancora madre pure alla veneranda età di cinquantaquattro anni.

La nascita negli USA

Brigitte, sempre attenta alla sua forma fisica, ha partorito nella città di Los Angeles, in una delle cliniche più famose degli States.

D’altronde, in passato, la Nielsen era di casa negli Stati Uniti. soprattutto all’apice del successo, quando recitava in film come Beverly Hills Cops II e Yado. Si trattava di pellicole in cui ha avuto modo di lavorare con attori professionisti come Arnold Schwarzenegger e il simpatico Eddie Murphy.

In quel periodo, tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta, divenne famosa per la sua relazione sentimentale con il noto Sylvester Stallone. I due si conobbero sul set di Rocky IV. Si sposarono nel dicembre del 1987, divorziando due anni dopo.

La bella Brigitte ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. Due le convivenze, una con il già citato Stallone e un’altra con l’ex giocatore di football Marcus Gastineau. Ed inoltre quattro matrimoni. Oltre a Frida, è mamma di altri quattro maschietti. Mattia è diventato papà, invece, per la prima volta.

Differenza d’età tra i due

Dessì, classe 1978, tra lui e Brigitte Nielsen c’è una differenza di quindici anni d’età. Frida ha però unito le loro vite e convoglierà tutte le loro attenzioni da qui in avanti. La protagonista di Yado, negli ultimi tempi, si è mostrata molto attiva. Infatti, ha cercato in tutti i modi di rilanciare la sua carriera. Nel 2016 ha partecipato a un reality show tedesco. Mentre nel 2018 è uscito al cinema il suo ultimo film, Trapped.

Quello che molti non sanno è che ha ottenuto da tempo la cittadinanza italiana, segno del suo amore per il nostro Paese. E in tutti questi anni ha sempre dimostrato di essere una donna forte, soprattutto nei momenti difficili. Come nel 2007, quando decise di recarsi in clinica a combattere la sua dipendenza dall’alcol per uscirne vittoriosa. Fu un sacrificio che Brigitte fece per lei e per i figli. Adesso le permetterà di essere una madre ancora migliore per la piccola Frida.

