Sexy, affascinanti e provocatrici: i calendari showgirl italiane hanno fatto il bello e cattivo tempo negli ultimi anni, soprattutto a cavallo tra gli anni 90 e il nuovo Millennio.

Calendari showgirl italiane: quali sono i più belli?

Verso la fine degli anni Novanta alcune riviste hanno iniziato a produrre i calendari showgirl italiane. I più belli calendari che proponevano in copertina la diva del momento. Attrici, veline, modelle e soubrette si sono contese il pubblico maschile. Grazie al lavoro di artisti e fotografi, questi calendari sono diventati molto richiesti dai fan. In quest’articolo vedremo quali sono quelli entrati nella storia e nel costume italiano.

E non si può non iniziare che con la bella Anna Falchi. Il suo calendario per “Max“, uscito nel 1996, fece da apripista a tutte le altre. In particolare, le sue foto hot suscitarono molti commenti entusiasti da parte del pubblico maschile.

Sono trascorsi venti anni da quel 1998 quando, per “Max“, Alessia Marcuzzi regalò ai suoi fan un calendario in cui mostrava il suo corpo più o meno velato ma i suoi dodici scatti, all’epoca, finirono sulle pareti di milioni di adolescenti. La stessa donna nel 2000 posò per Panorama.

L’attrice Sabrina Ferilli nel 2000 era diventata l’oggetto dei desideri per milioni di italiani. Anche lei posò per “Max“, mostrando nelle sue dodici foto tutta la sua bellezza e la bontà delle sue forme.

Altri calendari “famosi”

“Panorama“, nel 2001, puntò su Manuela Arcuri, attrice molto richiesta per fiction e serie televisive. Il suo calendario fu tra i più venduti di sempre. Le foto hot senza veli in cui mostrava il seno, contribuirono al suo successo.

Ancora per “Panorama” ecco il calendario di Luisa Corna, nel 2003. Attrice, cantante e conduttrice di “Controcampo“, in quel periodo era tra le showgirl più richieste di sempre. Nelle sue foto, è possibile ammirare la sua eleganza, oltre al fisico statuario.

Da poco ha dato l’addio al suo ruolo di annunciatrice, ma nel 2003 la bella Emanuela Folliero era sulla cresta dell’onda. Doveva ringraziare il suo calendario, uscito per la rivista “Capital“, che divenne uno dei migliori di quel decennio.

Infine, il calendario più sexy di sempre fu quello del 2003: Elisabetta Canalis, quell’anno mostrò molto di più delle sue curve su “Max“. Se la sua vita sentimentale in quel periodo era legata al calciatore Bobo Vieri, in questa serie di foto hot ottenne la definitiva consacrazione e il successo mediatico.

I calendari “stranieri”

Non esistono soltanto i calendari showgirl italiane. Infatti, tra le “straniere” ormai italianizzate, troviamo dlele bellezze “senza fiato”.

Prima degli interventi chirurgici e degli scandali che riguardano la sua vita privata, Nina Moric era una modella tra le più richieste. Nel 2004 “For Men” le consentì di mostrare la sua sensualità grazie a dodici foto che fecero del suo calendario uno dei più riusciti.

Nel 2004 Randi Ingerman posò per “Capital“. Il suo calendario divenne il punto di riferimento per gli altri che seguirono. L’attrice statunitense, nelle sue foto in bianco e nero e a colori, mostrò tutto il suo erotismo.

Anche Belén Rodriguez, nel 2007, rappresentò dodici mesi di quell’anno. La showgirl argentina posò per la rivista “Fer“. Lei mostrò tutta la sua sensualità in mare, sulla spiaggia e in altre affascinanti location.

[Foto: http://max.rcs.it]