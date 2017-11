Carmen Di Pietro ha veramente avuto una storia con Maradona?

Dopo un lungo periodo di lontananza dalla televisione, Carmen Di Pietro, negli ultimi anni, è tornata ad essere una presenza fissa del piccolo schermo. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP, inoltre, l’ha letteralmente riportata in auge.

Forse, proprio per non perdere la grande visibilità che negli anni ha riguadagnato, Carmen ha deciso di confessare, sulle pagine del settimanale Spy, una storia che è davvero gustosa per gli amanti del gossip. Di Pietro ha infatti dichiarato di aver avuto una lunga storia d’amore, durata addirittura un anno e mezzo, nientemeno che con uno dei più grandi e forti calciatori del mondo: Diego Armando Maradona. Il tutto ha avuto inizio attorno ai primi anni ’90, quando la bella Carmen ancora non faceva parte del jet set italiano ed era una modella in cerca di fortuna. La showgirl ha detto di non aver raccontato nulla per tutti questi anni, per non causare alcun tipo di problema al calciatore.

Nell’intervista rilasciata al giornale, Carmen ha dichiarato anche “Una sera in cui ero andata a trovarlo a Napoli, stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca. Una volta per me Maradona è scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male. ‘Certo che sto rischiando. Lo sto facendo per te”.

Insomma, se anche Maradona dovesse confermare le parole della showgirl, questo sarebbe davvero uno scoop. Ma d’altra parte Carmen è abituata ad essere al centro dell’attenzione pubblica: a suo tempo, la storia d’amore, durata molti anni, con il giornalista Sandro Paternostro fece il giro dei giornali di tutto il mondo.

