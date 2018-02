Carmen Di Pietro: ‘Non mi sposo per non perdere la pensione’

Non mi risposo per non perdere la pensione. La showgirl è intervenuta nel corso della trasmissione Quinta Colonna, su Canale 5, in merito alla pensione di reversibilità mensile del marito Sandro Paternostro: “Dico la verità – ha detto Carmen Di Pietro –, non mi risposo perché non voglio rinunciare alla pensione”. Per poi aggiungere: “Ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…”. Il conduttore Paolo Del Debbio, allora, ne ha approfittato per farle una provocazione: “Così tanto da non riuscire a fare più nemmeno i conti?”, ha ironizzato Del Debbio.

Carmen Di Pietro percepisce ogni mese 3mila euro di pensione. La showgirl percepisce a distanza di 18 anni dalla morte del marito una pensione di 5mila euro lordi, pari a circa 3mila euro netti. In studio era presente il giornalista Mario Giordano che ha chiesto a Carmen Di Pietro se non fosse “un po’ una furbetteria” e lei ha risposto: “Se trovate una persona che al mio posto farebbe il contrario di quello che sto facendo io, portatela qui per un confronto faccia a faccia”. La showgirl ha aggiunto di non avere nessuna colpa: “dovreste prendervela con i politici che fanno le leggi”, ha aggiunto Carmen Di Pietro.

Il matrimonio tra Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai, e la showgirl, è avvenuto nel 1998 e fece scalpore per la notevole differenza di età tra i due sposi: 76 anni lui, 33 lei. Soltanto due ani dopo il giornalista morì, lasciando alla sua vedova la pensione di reversibilità. La showgirl si è risposata in chiesa, senza rito civile, con Giuseppe Iannoni, dal quale ha avuto due figli.

