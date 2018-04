Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi festeggiano 35 anni d’amore insieme

Un amore lungo 25 anni. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono insieme dal 1983. La coppia è stata ospite di Domenica In, il programma condotto su Rai 1 da Cristina Parodi. Entrambi hanno raccontato alla conduttrice i molti retroscena della loro intensa e lunga storia d’amore.

Ecco chi ha fatto il primo passo. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono fidanzati nel 1983 e sposati nel 1987. A fare il primo passo è stata l’energica e combattiva ballerina e coreografa: “Lui non è bello, ma piace. Lo so bene, prima di me ha avuto tante donne belle e famose”, ha rivelato Carmen Russo. “Tra i suoi flirt c’erano Lola Falana e Sylvie Vartan, solo per dirne due. E non cito le italiane”. Sono diventati genitori cinque anni fa, il 14 febbraio 2013, quando è nata la figlia Maria.

La loro storia è come il tango. I due coreografi e ballerini credono che il miglior ballo che rappresenti la loro intensa storia sia un tango appassionato. Alla domanda “Quante ore al giorno è giusto passare tempo in coppia?”, entrambi rispondono “24 ore su 24”. Enzo Paolo: “Abbiamo sempre passato tantissimo tempo insieme, ora un po’ meno, ma per questo crediamo sia giusto stare più tempo possibile”. Il test di affinità tocca l’84 per cento, un ottimo risultato per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

(Foto: NanoPress)