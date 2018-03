Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Cecilia Rodriguez: nessun ritorno di fiamma con Monte. La sorella di Belen, intervistata dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, ha parlato di Francesco Monte, il suo ex fidanzato, che ha da poco iniziato una relazione con Paola Di Benedetto. Cecilia si è detta sicura della scelta fatta tra le mura del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato la sua storia con Ignazio Moser. Inoltre ha precisato che tra lei e Monte è finita, nonostante l’inviato di Striscia abbia intercettato poche settimane fa l’ex tronista di Uomini e Donne proprio sotto casa dell’ex fidanzata Cecilia.

Ecco cosa pensa Cecilia della storia di Monte con Paola Di Benedetto. La Rodriguez ha parlato dell’esperienza del suo ex sull’Isola dei Famosi e della storia da lui intrapresa con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto: “Non gli ho mai augurato qualcosa di male e spero davvero che possa trovare una persona con la quale condividere la propria vita”. Monte è rimasto coinvolto durante il reality nel cosiddetto canna-gate e al riguardo Cecilia ha detto: “Mi dispiace che non abbia fatto una bella esperienza. Fuori dal reality non è possibile ritrovarsi soli e non ha il tempo per pensare”.

(Foto: M SOCIAL MAGAZINE)