Checco Zalone si sposa con la compagna Mariangela Eboli

Checco Zalone si è deciso a fare il grande passo? Il comico barese ha ironizzato diverse volte sul matrimonio, soprattutto sul suo che sembrava non arrivare mai. Fino a quando il settiminale Chi non ha paparazzato Mariangela Eboli, compagna di Luca Medici, in arte Checco Zalone, mentre provava gli abiti da sposa in un atelier di Montalbano di Fasano.

Nessuna comunicazione ufficiale. Da parte della coppia non è arrivata nessuna notizia. I due sono insieme da dieci anni ed hanno due figlie, Gaia e Greta. Ecco uno stralcio dell’articolo di Chi: “Qualche giorno fa – si legge sulla rivista – Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fra un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, e ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti (…) E lì, dove le vetrine erano appositamente schermate per mantenere il riserbo, Mariangela è stata raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia coinvolta”.

Non resta che aspettare la comunicazione ufficiale da parte della coppia, sempre che Luca Medici non abbia giocato e vestito nuovamente i panni di Checco Zalone.

(Foto: Il Sussidiario.net)