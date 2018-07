Chi è Georgina Rodriguez, fidanzata di Ronaldo?

Biografia e altre curiosità su Georgina Rodriguez. L’acquisto di Cristiano Ronaldo è senza dubbio il colpo del secolo con cui la Juventus ha scritto la recente storia del calciomercato. In molti si chiedono chi sia la sua fidanzata.

Chi è Georgina Rodriguez?

Il fuoriclasse portoghese alla Juventus presto arriverà a Torino insieme a Georgina Rodriguez. L’affascinante donna spagnola accompagnerà il suo uomo, costato oltre cento milioni gli euro.

Se il suo fidanzato è l’uomo del momento, chi è Georgina? Di lei si conosce poco: ballerina e modella, ha conquistato il cuore del campione nel 2016. I due si sono conosciuti durante un party organizzato da Dolce & Gabbana. La scintilla tra i due è scattata sin da subito. Complice una romantica gita a Disneyland Paris, hanno iniziato a frequentarsi.

Il campione portoghese, in seguito, le ha fatto conoscere il figlio Cristiano Ronaldo Junior, avuto da una relazione precedente con una donna di cui non si conosce l’identità. Papà di altri due gemelli avuti da una madre surrogata, Cristiano e Georgina sono diventati subito genitori di Alana Martina, nata nel novembre del 2017.

Biografia della donna

La Rodriguez è nata in Spagna, più precisamente a Jaca. Nonostante il cognome, non ha nessuna parentela con Belén. Classe 1995, a soli venticinque anni ha avuto già diverse esperienze in giro per il mondo. Dopo gli studi di danza classica ha iniziato a posare come modella nella città di Londra fino a gestire una boutique di abbigliamento femminile.

Il suo lavoro come indossatrice è stato quello che ha svolto prima della sua relazione con Ronaldo. In seguito, Georgina si è dedicata solo alla famiglia diventando un punto di riferimento anche per gli altri figli del fuoriclasse portoghese.

Negli ultimi mesi i suoi fan l’hanno ammirata sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram, dove posa moltissimi scatti della sua vita privata. Una delle sue caratteristiche è che segue sempre il suo fidanzato quando ci sono delle partite importanti. Fino a poco tempo fa, non era improbabile vederla seduta in tribuna nel Santiago Bernabéu. Proprio nello stadio del Real Madrid in cui Cristiano ha segnato tantissimi gol e vinto quattro Champions.

Sarà allo Juventus Stadium?

In molti si fanno la stessa domanda. D’ora in avanti i fan e i più curiosi potranno di certo ammirare Georgina Rodriguez allo Stadium? Magari seduta in prima fila ad applaudire il suo compagno mentre indossa quella maglia bianconera che gli consentirà di guadagnare trenta milioni di euro a stagione.

Il suo arrivo è previsto nei prossimi giorni quando, insieme a Cristiano Ronaldo, giungerà anche lei a Torino. La Juventus ha investito milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino di questo giocatore e i tifosi sognano di vincere la Champions League. E chissà che non sia proprio Georgina, oltre alle prodezze del suo compagno, a portare fortuna alla causa bianconera!

[Foto: www.irishmirror.ie]