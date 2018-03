Chi è Giovanna Melodia, probabile first lady di Di Maio

È nato un amore in casa Cinque Stelle? Giovanna Melodia ha 37 anni, è un avvocato civilista e ricopre l’incarico di consigliere comunale nella cittadina siciliana di Alcamo (provincia di Trapani). Fa parte del Movimento Cinque Stelle e sembra abbia conosciuto Luigi Di Maio alla fine del 2017, dopo la fine della storia del leader pentastellato con la fidanzata Silvia Virgulti.

In vacanza insieme alle saline. Melodia e Di Maio sono stati fotografati assieme qualche settimana fa, pochi giorni dopo il voto, mentre si rilassavano in gita a Marsala tra le Saline e l’isola di Mothia. Un’escursione che è servita al candidato premier Cinque Stelle per staccare la spina con i vari impegni del post-voto e ritemprarsi in vista delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. In molti lanciano l’ipotesi che la consigliera siciliana possa essere la nuova fiamma di Luigi Di Maio e, se così fosse, avrebbe buone chance di divenire first lady.

Su Youtube c’è un video di presentazione di Giovanna Melodia: “Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo”. Così la Melodia nel 2016, quando spiegava la sua candidatura alle amministrative di Alcamo con i Cinque Stelle.

(Foto: YouTube)