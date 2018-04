Claudia Cardinale festeggerà gli 80 anni al teatro San Carlo

Una stella brillante come poche, un’attrice talentuosissima che con la sua innata bravura ha ammaliato il pubblico di tutto il mondo. Claudia Cardinale è una delle poche star italiane a godere di enorme fama in ogni angolo della terra.

Se la sua carriera cominciò un po’ per caso, nel corso degli anni Claudia si è guadagnata un posto di tutto rispetto nella gotha del cinema mondiale, grazie a grandi interpretazioni con alcuni dei più rinomati autori italiani e stranieri. Musa di Luchino Visconti, che la volle ne “Il gattopardo”, in “Rocco e i suoi fratelli” e in “Vaghe stelle dell’Orsa”, Cardinale ha in seguito lavorato con Federico Fellini che la rese immortale in uno dei più grandi capolavori del cinema: “8 e ½”.

Indimenticabili, poi, le sue parti in “Il giorno della civetta” del maestro Damiano Damiani, in “I soliti ignoti” di Mario Monicelli e in “C’era una volta il West” di Sergio Leone: proprio grazie a quest’ultimo ruolo Claudia diventerà una vera e propria celebrità anche negli Stati Uniti, raggiungendo così la fama delle altre due “grandi” del tempo: Sophia Loren e Gina Lollobrigida.

Ciò che però ha sempre differenziato la signora Cardinale da tutte le sue colleghe è stato quel suo essere “normale”: lontana dagli eccessi dello star system, Claudia è arrivata addirittura a dichiarare “sono una donna normale che di mestiere fa l’attrice”.

La stella, che la prossima settimana compirà 80 anni, è stata celebrata per la sua infinita carriera al teatro San Carlo di Napoli, cornice nella quale festeggerà anche il suo compleanno.

Brava e dotata di una mente brillante e acuta, bella come poche altre, Claudia Cardinale rimane una delle più grandi attrici della storia. Tantissimi auguri, dunque, alla nostra (anti)diva.

[fonti articolo: ansa.it, adnkronos.com]

[foto: play4movie.com]