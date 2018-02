Crisi Al Bano-Lecciso: parla Taryn, la sorella di Romina Power

Le loro vite continuano ad intrecciarsi nonostante siano ormai due ex consorti. Di Al Bano e Romina Power si continua, e continuerà, a parlare sia che si tratti della loro musica, che affonda le radici alla fine degli anni sessanta, sia che si tratti delle loro vite private. La recente crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso non è ancora non rientrata e a distendere gli animi, si fa per dire, ci pensa Taryn, la sorella minore di Romina. Intervistata dal settimanale “Di Più” ha attaccato tutti, per primo Al Bano, da lei definito “poco uomo“. Secondo Taryn l’indecisione dell’artista di Cellino San Marco è motivo di incomprensioni e problemi per tutti.

Loredana Lecciso poco furba perché non si è fatta sposare. L’altra frecciatina arriva poi per Loredana Lecciso che, secondo Taryn, è stata poco furba per non “essersi fatta sposare”. E con Romina, sua sorella, come la mettiamo? Taryn ne ha una anche per lei: “Non è mai stata una persona molto sensibile, in passato non lo è stata nemmeno con me (…) Dovrebbe capire che le sue dichiarazioni ledono alla coppia, ma soprattutto ai figli che Loredana e Al Bano hanno”. Secondo Taryn tra la sorella e Al Bano non c’è nessun riavvicinamento sentimentale e la prova sarebbe nel fatto che il cantante non si è mai recato negli Stati Uniti a trovarla.

(Foto: Libero Quotidiano)