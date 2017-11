È finita la relazione tra Luigi Di Maio e Silvia Virgulti

C’eravamo tanti amati. La storia tra Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle, e Silvia Virgulti, responsabile comunicazione alla camera dei grillini, è finita da oltre un mese. La notizia è arrivata dallo stesso Di Maio: “da oltre un mese la nostra relazione sentimentale è finita, ma siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha risposto Di Maio a chi gli ha chiesto come mai la sua fidanzata non fosse con lui nella trasferta milanese.

Il commento di Silvia Virgulti. L’ex fidanzata del vicepresidente della Camera ha commentato così la fine della loro storia: “Ci siamo lasciati liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell’altra persona”.

Di Maio e la responsabile della comunicazione dei Cinque Stelle alla Camera sono stati insieme per tre anni. Di lei, molto riservata ma con un ruolo importante nel Movimento, si sa che è nata a Casalmaggiore (Cremona) nel 1976 ed ha una laurea in Glottologia ed è esperta in Programmazione neurolinguistica.

(Foto: La Repubblica)