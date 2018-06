Elisa Isoardi e il dolce messaggio a Matteo Salvini

La presentatrice televisiva Elisa Isoardi, compagna del politico Matteo Salvini, ha condiviso sui social un dolce messaggio d’amore al suo compagno

“Muoio dalla voglia di rivederti”: Elisa Isoardi scrive a Matteo Salvini

Matteo Salvini e Elisa Isoardi formano, da qualche anno a questa parte, una delle coppie più note dello star-system italiano. Conduttrice di fama nazionale lei, leader politico lui, i due stanno vivendo una solida storia d’amore. In questi giorni di lontananza -dovuta agli impegni politici di Matteo-, Elisa ha scritto al suo amato un dolce messaggio che ha condiviso sui social. Sul post si legge “È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore”.

I due innamorati lontani per questioni di lavoro

Lavorativamente parlando, sia Elisa che Matteo, in questi giorni sono impegnatissimi: lei tornerà per la seconda volta al timone de “La prova del cuoco”, visto l’addio dato al programma da Antonella Clerici. Lui rivestirà, invece, il ruolo di Ministro degli Interni e vice-premier nel nuovo governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. Impegni istituzionali e televisivi terranno i due innamorati lontani, ma il sentimento che li lega non verrà scalfito.

La loro storia tra alti e bassi

Nonostante ora Salvini e Isoardi siano così attaccati e si concedano attimi di dolcezza, la loro storia d’amore ha conosciuto anche momenti più bui. Mesi fa, infatti, alcuni paparazzi fotografarono Elisa mentre si baciava con un avvocato romano. Sembra però che ormai la crisi sia definitivamente passata. A riconferma di ciò non solo i messaggi, ma anche le vacanze passate insieme e le tante immagini che li ritraggono assieme, felici.

Insomma, speriamo che il messaggio d’amore che Elisa Isoardi ha inviato a Matteo Salvini possa servire a quest’ultimo per far bene il suo lavoro. Dopo anni passati all’opposizione, infatti, il leader del Carroccio dovrà dimostrare di essere capace di riportare l’Italia ai livelli pre-crisi.

[foto: Instagram.com]