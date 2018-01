Elisabetta Gregoraci dopo l’addio con Briatore: ‘Si cade e ci si rialza sempre’

C’eravamo tanto amati. La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si è conclusa proprio nei giorni in cui si chiudeva il 2017. Dopo undici anni di relazione, la showgirl e l’imprenditore, si sono detti addio. La Gregoraci ha affidato ad un post su Instagram i suoi auguri per il 2018: “Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai”.

Questo è il primo post pubblicato nel 2018 e dopo la separazione da Briatore. Da queste parole si evince la volontà della showgirl e conduttrice di rialzarsi e guardare avanti: “Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano, vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere”. Al post la Gregoraci ha allegato una fotografia che la ritrae assieme al figlio Nathan Falco, 7 anni.

Briatore avrebbe trascorso il Capodanno con il figlio in Kenya mentre la Gregoraci con la sua migliore amica a Miami.

(Foto: mag.sky.it)