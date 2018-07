Elisabetta Gregoraci non va al ‘Grande Fratello Vip?

Elisabetta Gregoraci, ex signora Briatore potrebbe rinunciare al Grande Fratello Vip. Tuttavia, la colpa non sarebbe imputabile a Flavio, padre di suo figlio Nathan Falco.

Un reality per Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci sembrava tra i nomi sicuri dei partecipanti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Però qualcosa sembra essere andato storto. E a sorpresa l’ex compagna di Flavio Briatore potrebbe saltare dal gruppo dei concorrenti. E le voci parlano proprio di un veto di Briatore riguardo quella che è comunque la madre di suo figlio, parlando di come l’imprenditore non abbia assolutamente entusiasmo rispetto alla prospettiva di vedere Elisabetta nella casa.

Difficile capire se davvero ci sia lo zampino di Briatore sull’effettiva rinuncia. Quel che è certo è che Elisabetta ha voluto sgombrare il campo ad eventuali polemiche. Ha sottolineato che qualsiasi decisione sarà presa da lei stessa in completa autonomia. La Gregoraci ha sottolineato che da settembre, per la prossima stagione televisiva, dovrà vagliare una grande quantità di proposte dal mondo della televisione. E che sarà lei, esclusivamente con la sua testa e in piena autonomia, a decidere se entrare o meno nella casa del Grande Fratello Vip.

La partecipazione al reality potrebbe rappresentare una grande occasione di successo e visibilità, considerando il grande successo che l’ultima edizione ‘Vip’ ha riscosso lo scorso autunno. Al contrario dell’edizione ‘normale‘ che si è fatta notare nella stagione primaverile soprattutto per le velenose polemiche.

Un tritacarne?

Il Grande Fratello può essere però anche un tritacarne per chi entra nella casa. Ed Elisabetta Gregoraci sta valutando con grandissima attenzione le opzioni a sua disposizione. Se non sarà nella casa, sarà però solo per sua libera scelta e non per imposizione di Flavio Briatore. Questo è un concetto che la showgirl ha voluto sottolineare con grande energia nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’.

Anche perché l’alternativa sarebbe estremamente concreta e non campata in aria. La Gregoraci ha infatti affermato di star leggendo e valutando proprio in questi giorni due sceneggiature che potrebbero portarla a lavorare nel mondo del cinema molto presto. Le permetterebbero di partecipare a film di registi italiani importanti, portandola sul set tra settembre e ottobre. Senza svelare particolari sui progetti, Elisabetta si è detta particolarmente ottimista su questa ipotesi.

Quale futuro?

Di fatto, un impegno che impedirebbe a Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip, vista la concomitanza temporale. E ricordando come sia impegnata anche con il figlio Nathan Falco, avuto appunto da Flavio Briatore.

Elisabetta ha confermato di avere un rapporto molto stretto con il figlio e di essere almeno a tratti un po’ iperprotettiva. Cercando di evitare le esagerazioni, l’amore per Nathan Falco è comunque sconfinato per la bella Elisabetta.

