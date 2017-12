Enrique Iglesias e Anna Kurnicova sono diventati genitori

Il nome di Enrique Iglesias è uno dei più noti, a livello planetario, per quel che riguarda la musica, sopratutto quella latina. Il 42enne madrileno, a partire dal 1997, ha inanellato una serie incredibili di successi musicali: la carriera di Enrique ha conosciuto il culmine nel 2014 con il brano “Bailando”, che ad oggi conta quasi 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

L’artista fa coppia fissa con la tennista -e occasionale modella- Anna Kurnicova da tantissimi anni. Nonostante i due siano entrambi famosissimi (lei ha raggiunto la prima posizione nel ranking mondiale della classifica del doppio, ha vinto un oro olimpico e, in ambito extra sportivo, è stata anche nominata donna più sexy e bella del mondo), la loro relazione è sempre stata mantenuta lontana dal clamore pubblico. Proprio questa decisione, forse, ha reso più semplice la vita da innamorati, fatto sta che si sa davvero poco della coppia.

Una notizia che è arrivata ai paparazzi e ai giornali di gossip, però, è che gli innamorati hanno avuto da poco due gemellini: a riportarlo è stato il sito di news americano TMZ. D’altra parte sia Enrique che Anna hanno sempre affermato di voler diventare, prima o poi, genitori: Kurnicova aveva addirittura dichiarato di essere pronta all’adozione laddove non fosse riuscita a diventare madre.

Sebbene i due abbiano avuto i gemellini, il matrimonio sembra ancora lontano: entrambi hanno infatti detto di non essere interessati a celebrare in alcun modo la loro unione.

Insomma, non si saprà molto della vita privata di queste due star, ma non possiamo non fargli gli auguri per questa splendida notizia!

