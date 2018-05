Eva Henger: ecco cosa ha detto contro Mara Venier

Ospite da La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove, Eva Henger è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi, del canna-gate e di quanto accaduto con Mara Venier.

Eva Henger: “Mara Venier mi ha deluso”

L’esperienza di Eva Henger all’Isola dei Famosi è terminata ormai da circa un mese e l’ex pornostar è tornata ad affrontare nuovamente il caso del canna-gate e quanto accaduto con Mara Venier. I rapporti con quest’ultima si sono interrotti per via delle polemiche sorte all’interno del reality: “È lei ad avermi deluso di più, ha affermato l’ex attrice pornografica e conduttrice televisiva. Con lei avevo un rapporto di amicizia, ci vedevamo fuori dall’Isola e la ritenevo un’amica, non mi è piaciuto il suo comportamento. Non posso passare per bugiarda, se non ci fosse stata Striscia a difendermi…”.

L’accusa a Francesco Monte

L’ex pornostar ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nei giorni trascorsi in albergo, prima dell’inizio del reality. L’ex tronista, che ha negato ogni accusa, ha poi lasciato l’Isola al fine di potersi difendere. La Henger ha ribadito di aver detto la verità: “La storia non l’ho montata io. Stavamo in un appartamento di settanta metri quadri, c’era una puzza tremenda e non ci piaceva. Inoltre in quel Paese la legge prevede da 15 a 20 anni di carcere. Vai poi a spiegare che non c’entri niente, sicuramente ti credono! Non potevo neanche dire che non avevo visto, si sentiva!”, ha raccontato la Henger.

Il messaggio a Mara Venier

La Henger ha a cuore l’amicizia con Mara Venier ed è proprio a lei che ha rivolto un messaggio molto importante: “Cara Mara, spero che tu non sia una mia ex amica, ti voglio bene. Sai che ho detto solo la verità, non devo chiedere scusa a nessuno. Dire la verità non è un reato, nasconderla è un reato. Spero che un giorno ci potremo prendere un tè insieme per chiarirci. Non sono arrabbiata perché hai sostenuto Alessia Marcuzzi, anche se ha sbagliato dall’inizio. Sarò arrabbiata con te se butti nel secchio questa amicizia”. Eva Henger riuscirà a riappacificarsi con Mara Venier?

(Foto: VNews24)